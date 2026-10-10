В Баку столкнулись два пассажирских автобуса - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает 1news.az, инцидент зафиксирован перед рынком «8-й километр».

По информации, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №103, не справился с управлением. В результате транспортное средство столкнулось со следовавшим в попутном направлении автобусом маршрута №70.

В настоящее время уточняется, имеются ли пострадавшие в результате столкновения.

По факту ДТП проводится расследование.