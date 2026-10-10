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Общество

Госфонд объяснил причину пропажи данных о пенсионном капитале на MyGov

Редакция 1news15:49 - Сегодня
Госфонд объяснил причину пропажи данных о пенсионном капитале на MyGov

В Азербайджане граждане жалуются на исчезновение данных о пенсионном капитале и информации за предыдущие годы на портале MyGov.

Как сообщает Oxu.Az, в социальных сетях появились публикации, в которых пользователи заявляют о пропаже данных за прошлые годы со своих аккаунтов, а также об уменьшении пенсионного капитала или его полном исчезновении из системы.

По данному вопросу пресс-секретарь Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили заявил Oxu.Az, что несколько человек выразили в социальных сетях обеспокоенность изменениями в своих пенсионных капиталах.

"Это временное изменение, и оснований для беспокойства нет. В настоящее время в электронной системе ведётся обработка отчётов по взносам социального страхования за III квартал текущего года, представленных работодателями.

В ходе этого процесса в данных, отражённых в пенсионных капиталах граждан, могут наблюдаться временные изменения.

Завершение процесса обработки ожидается до 17:00 11 октября.

По завершении технического процесса информация в личных кабинетах будет обновлена и отображена на основе уточнённых отчётов", - отметил он.

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