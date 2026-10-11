В результате удара хуситов по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, более 300 ранены - ВИДЕО

Двенадцать человек погибли и свыше трехсот получили ранения различной степени тяжести в результате удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией возложила ответственность за атаку на поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов, а обозреватели уже назвали произошедшее самым смертоносным нападением на арабские страны Персидского залива с начала конфликта США и Израиля против Ирана. Это нападение стало продолжением серии обстрелов столичного аэропорта, начавшихся двумя днями ранее, когда жертвами ударов стали три человека.

В момент субботней атаки в терминалах находились сотни пассажиров. По словам очевидцев, удар пришелся по зоне посадки внутренних рейсов, что спровоцировало панику и экстренную эвакуацию. Власти Саудовской Аравии сообщили, что многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, а администрация аэропорта призвала граждан следить за статусом вылетов на фоне приостановки его работы.

В связи с ситуацией в сфере безопасности международные авиаперевозчики начали массово отменять и приостанавливать полёты в саудовскую столицу. Авиакомпания Kuwait Airways официально объявила об отмене своих рейсов из-за закрытия аэропорта, к аналогичным мерам прибегли Lufthansa Group, FlyDubai, Air India и Pakistan International Airlines. Сами хуситы выступили с прямым предупреждением в адрес зарубежных авиакомпаний, призвав их избегать полётов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. На фоне эскалации посольства США, Канады, Германии и Испании обратились к своим гражданам с призывом временно воздержаться от поездок в район аэропорта Эр-Рияда.