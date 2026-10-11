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В Ханкенди завершился III Международный ультрамарафон - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news11:27 - Сегодня
В Ханкенди завершился III Международный ультрамарафон - ОБНОВЛЕНО

Завершился четвертый, заключительный этап III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, четвертый этап ультрамарафона стартовал в Агдаме. Участники преодолели дистанцию 29,2 км. Таким образом, за четыре дня спортсмены пробежали в общей сложности 192 км и финишировали на площади Победы в Ханкенди.

Ультрамарафон организован совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и Операционной компанией "Бакинское городское кольцо". В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из шести стран.

Ультрамарафон состоял из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км). Победители каждого этапа награждаются отдельно.

По информации оргкомитета, среди мужчин победу на первых трех этапах одержал грузинский спортсмен Давид Харазишвили, а среди женщин первенствовала представительница Украины Елена Шевченко.

Цель проведения ультрамарафона - популяризация здорового образа жизни и бега, а также продвижение различных регионов Азербайджана посредством спорта.

Напомним, что Ханкендинский ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В соревнованиях на дистанции 380 км приняли участие 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди с участием 81 спортсмена из шести стран.

10:36

В Агдаме стартовал четвертый, заключительный этап III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

Как сообщает карабахское бюро Report, на последнем этапе участникам предстоит преодолеть 29,2 км от Агдама до Ханкенди. Таким образом, за четыре дня спортсмены преодолеют в общей сложности 192 км и финишируют в Ханкенди.

Ультрамарафон проводится при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации легкой атлетики Азербайджана и Операционной компании "Бакинское городское кольцо". В соревнованиях принимают участие 97 спортсменов из шести стран.

Ультрамарафон состоит из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км). Победители каждого этапа награждались отдельно. Главные призы победителям общего зачета будут вручены сегодня после завершения заключительного этапа.

Напомним, что Ханкендинский ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В соревнованиях на дистанции 380 км приняли участие 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди с участием 81 спортсмена из шести стран.

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