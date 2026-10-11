Маск прокомментировал заявление Трампа о необходимости сменить лидера в Украине

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.

Как передает 1news.az, об этом триллионер написал на своей странице в соцсети X.

«Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», — отметил он.

До этого Маск заявил, что украинский президент Владимир Зеленский зашел слишком далеко. Так он прокомментировал слова Трампа о том, что Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, что Украине следует сменить президента. Трамп добавил, что посоветовал бы Украине найти «нового лидера, который способен заключить сделку», поскольку Зеленский мог это сделать, но по какой-то причине не делает.