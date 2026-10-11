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Бахар Мурадова: Попытки превратить тему одежды детей в спор о морали меняют суть вопроса

1news Lab13:37 - Сегодня
Бахар Мурадова: Попытки превратить тему одежды детей в спор о морали меняют суть вопроса

Определение и применение единой школьной формы является правовым и общественным вопросом организации образования, а попытки превратить государственную политику об одежде детей в спор о нравственной ценности женщин, морали и человеческом достоинстве полностью меняют суть темы, заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщины и ребенка Бахар Мурадова.

«Попытки же превратить государственную политику об одежде детей во вредный спор о нравственной ценности женщин, морали и человеческом достоинстве полностью меняют суть темы. Поэтому, поскольку определение и применение единой школьной формы является правовым и общественным вопросом, связанным с организацией образования, его следует оценивать только с точки зрения равенства детей, особенностей образовательной среды, обязательств родителей и законных регулирующих полномочий государства», - отметила Б. Мурадова.

По ее словам, реализация индивидуальных свобод не исключает соблюдения общих правил.

«В правовых и демократических обществах индивидуальные свободы, как правило, должны реализовываться не на основе отрицания общих правил, а в рамках уважения к общественным интересам и законным требованиям», - сказала председатель комитета.

«Иными словами, это право не означает, что любой личный выбор в любом общественном месте реализуется абсолютно и без ограничения какими-либо общими правилами. Когда эти требования законны, ясны и соразмерны легитимной цели, их наличие само по себе не может считаться отрицанием свободы», - добавила она.

Б. Мурадова отметила, что школа является особой социальной средой, где дети получают образование и формируются как личности.

«Школа именно с этой точки зрения является особой социальной средой: ее основная цель - обучение детей, формирование их как личностей, обеспечение равных возможностей и приобретение общей культуры поведения. Каждый поступивший в школу ученик должен соблюдать общие требования образовательного процесса», - сказала она.

По словам председателя комитета, единая школьная форма служит созданию общего правила для всех в образовательной среде.

«Нельзя упускать из виду, что единая школьная форма применяется не для того, чтобы связать ее с честью, достоинством или нравственными качествами человека, в том числе определить индивидуальную нравственную ценность обучающихся, а ради создания общего правила для всех в образовательной среде. Напротив, введение единой формы следует воспринимать как одно из оптимальных средств, которое позволяет не допустить превращения одежды учеников в демонстрацию материальных возможностей, социального статуса и модных предпочтений их семей и направить внимание с внешнего вида на образование», - подчеркнула она.

Б. Мурадова отметила, что единое правило одежды создает возможность для снижения социального сравнения между учениками.

«Даже если неверно утверждать, что единое правило одежды автоматически устраняет все социальные различия, необходимо особо подчеркнуть, что оно ограничивает превращение дорогих брендов, моды и разных возможностей в одежде в предмет конкуренции в образовательной среде и создает реальную возможность для снижения социального сравнения между учениками. При этом речь идет не о том, чтобы объявить чей-то личный выбор нравственно более высоким, а о применении одного и того же правила ко всем в одной образовательной среде. А это, согласимся, особенно важно с точки зрения воспитательной миссии школы», - сказала она.

Председатель комитета коснулась и аспекта светскости.

«Что касается аспекта светскости, то он однозначно предполагает равное отношение государства и системы образования ко всем ученикам независимо от их религиозной принадлежности, а также опору преподавания на общие образовательные цели. Применение единой школьной формы также следует оценивать как составную часть этого общего правила», - отметила Б. Мурадова.

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