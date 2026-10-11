Ашумова: Свобода вероисповедания и светское образование не должны противопоставляться

Соблюдение правил школьной формы необходимо, однако родителей и школы следует призывать к сотрудничеству, а не к противостоянию, заявила член Общественного совета при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики Камала Ашумова. По ее словам, свобода вероисповедания и принцип светскости образования не должны противопоставляться друг другу.

Как сообщает газета «Azərbaycan müəllimi», К. Ашумова также является исполнительным директором общественного объединения социальных инициатив «Ümidli Gələcək» и руководителем службы «Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti».

«Важно соблюдение правил школьной формы, при применении этих правил мы призываем родителей и школы к сотрудничеству, а не к противостоянию. Потому что дети должны находиться в центре совместной заботы и ответственности взрослых, а не их разногласий», - сказала она.

По словам К. Ашумовой, школьная форма применяется во многих странах мира и служит организации образовательной среды. Основная цель этого требования - обеспечение дисциплины в школе, предотвращение подчеркивания социальных различий между учащимися, укрепление чувства равенства и принадлежности к коллективу. В Азербайджане требования к школьной форме регулируются соответствующими нормативными документами и направлены на обеспечение единого подхода ко всем учащимся.

«С этой точки зрения неправильно связывать вопрос только с хиджабом или какой-либо религиозной одеждой. Речь идет в целом об установленных в школьной среде правилах одежды и внешнего вида», - отметила она.

Член Общественного совета подчеркнула, что недопонимания, возникающие вокруг правил одежды, не должны приводить к тому, что ребенок остается вне образования, избегает посещения школы или испытывает психологический дискомфорт. Родителям, по ее словам, следует объяснять, что школьная форма предусмотрена не для ограничения индивидуальности детей, а для обеспечения их участия в единой, безопасной и упорядоченной образовательной среде.

«Азербайджан - светское государство, и в нашей стране законодательством защищены как свобода вероисповедания, так и принцип светскости образования. Эти принципы не должны противопоставляться друг другу. Установление единых правил одежды в школах - это вопрос организации образовательной среды, и его суть должна быть правильно объяснена родителям. В то же время нельзя забывать, что семья, религиозная и культурная среда каждого ребенка могут быть разными. Эти различия ни в коем случае не должны приводить к тому, чтобы ребенок подвергался клеймению, изоляции в школе или буллингу со стороны сверстников», - сказала К. Ашумова.

Она отметила, что разногласия между взрослыми в ряде случаев негативно сказываются на эмоциональном состоянии детей, их уверенности в себе и отношении к школе. По ее словам, дети не должны становиться ни участниками религиозных и идеологических споров, ни инструментом защиты позиций взрослых.

«Считаю, что вместо создания искусственного противостояния вокруг школьной формы обществу следует разъяснить три основных момента: эти правила касаются всех учащихся, они основаны на светском характере образования и служат созданию равной и безопасной образовательной среды для детей», - добавила она.

К. Ашумова указала на необходимость выстраивания коммуникации между руководством школ, учителями и родителями, а также разъяснения цели и правовых основ правил одежды. Родителям она рекомендовала не превращать разногласия по поводу школьной формы в конфликт при детях и в случае недовольства отдавать предпочтение конструктивному диалогу с руководством школы, учителями и соответствующими образовательными структурами. Мнение ребенка, по ее словам, должно выслушиваться с учетом его возраста, уровня развития и эмоционального состояния.

Одним из основных направлений деятельности возглавляемой ею службы К. Ашумова назвала защиту прав детей, поддержку в преодолении психологических и социальных трудностей, с которыми они сталкиваются, а также направление семей и детей к соответствующим услугам. Она отметила, что уделяет этим вопросам особое внимание и как член Общественного совета при Министерстве науки и образования.

«Для нас главный вопрос не в том, чтобы создавать споры вокруг того, в какой одежде ребенок приходит в школу, а в том, чтобы он каждый день приходил в школу безопасно, комфортно и уверенно, получал качественное образование и чувствовал себя равноправным членом школьного сообщества. Мы не должны забывать, что право ребенка на образование, его психологическое благополучие и безопасность должны ставиться выше всех обсуждений. Соблюдение правил школьной формы и защита фундаментальных прав ребенка не противоречат друг другу. Напротив, при правильном подходе и сотрудничестве эти две цели могут быть обеспечены вместе», - сказала К. Ашумова.