Зеленский готов к выборам при прекращении РФ огня на 60 дней - ВИДЕО

Украина готова провести президентские выборы, если Россия согласится на 60 дней полного прекращения огня, заявил Зеленский в эфире американского телеканала ABC.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может провести выборы главы государства, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня.

Об этом он сказал в воскресенье, 11 октября, в эфире программы This Week на американском телеканале ABC.

«Пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы», — сказал Зеленский в разговоре с ведущим программы Джонатаном Карлом. Он также добавил, что, «при всем уважении к президенту Трампу», именно граждане Украины «должны выбирать того или иного лидера».