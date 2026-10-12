В Хазарском районе Баку выявлены недочеты, наказан ряд лиц

В Исполнительной власти Хазарского района состоялось расширенное совещание, посвящённое обсуждению состояния подготовки к осенне-зимнему сезону, организации работ по благоустройству и озеленению территории района, а также устранению имеющихся недостатков на улицах и проспектах.

В совещании приняли участие руководители коммунально-хозяйственных структур района, представители по посёлкам и административно-территориальным округам, а также председатели муниципалитетов.

Выступивший на совещании глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов проанализировал работу, проделанную в указанных сферах, а также состояние аварийных строений, нарушающих общий архитектурный и эстетический облик района. Он рассказал об имеющихся недостатках и дал соответствующие поручения ответственным руководящим лицам.

За допущенные недостатки и недостаточный контроль за территориями представителям главы Исполнительной власти Хазарского района по административно-территориальным округам посёлков Гала и Зиря объявлены выговоры, а представителям по административно-территориальным округам посёлков Бузовна и Тюркан вынесены предупреждения.

Одновременно представителям других посёлков района также было дано строгое поручение проявлять большую требовательность в своей деятельности, в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, усилить контроль за состоянием работ по благоустройству и уборке территорий, а также принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.