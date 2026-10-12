Один человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде

Один человек погиб, 11 пострадали в результате воскресной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, передают ближневосточные СМИ со ссылкой на управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», саудовские власти установили, что погибший является пакистанцем.

О состоянии 11 пострадавших не сообщается.

Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар. «Атака привела к материальному ущербу, который в настоящее время устанавливается», — рассказали в управлении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что атаке с воздуха подвергся один из терминалов аэропорта имени короля Халида. В Саудовской Аравии наблюдаются отмены и задержки рейсов после субботней атаки на этот аэропорт.

Согласно данным сайта Flightradar24, в Джидде отменено 156 рейсов и задержано 347, аэропорт в Даммаме не принимал и не отправлял рейсы последние несколько часов.

Сам же международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым еще на сутки.

«Согласно оперативному извещению для авиационного персонала, закрытие аэропорта Эр-Рияда продлено еще на 24 часа, до 21:00 UTC понедельника», — говорится в сообщении сервиса в соцсети X.

По последним представленным властями данным, в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек и ранены 309.