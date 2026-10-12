На освобожденных территориях Азербайджана за неделю выявили 361 мину.

В период с 5 по 11 октября на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружили 361 мину и 624 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, соответствующие данные предоставило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, среди обнаруженных мин — 327 противопехотных и 34 противотанковые. За отчетную неделю специалисты также выявили 624 неразорвавшихся боеприпаса.

За указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория общей площадью 1239,1 гектара.