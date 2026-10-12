США расширили ограничения для своих дипломатов в Саудовской Аравии

Госдепартамент США ввел новые ограничения для работающих в Саудовской Аравии американских дипломатов на фоне эскалации со стороны шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Об этом говорится на сайте посольства США в Эр-Рияде.

Теперь американским госслужащим необходимо получать специальное разрешение для использования аэропортов городов Даммам и Джидда. Ранее Госдеп вводил аналогичные ограничения на использование международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде.

Также ведомство рекомендовало американским гражданам избегать использования воздушного транспорта и перемещаться на автомобилях или поездах.

11 октября в результате атаки на аэропорт в Эр-Рияде погиб один человек, еще 11 получили ранения. 10 октября вследствие ударов по тому же аэропорту погибли не менее 12 человек, свыше 300 получили ранения.

Источник: ТАСС