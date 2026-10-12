В Гяндже мужчина погиб от ножевого ранения, подозреваемый - его отец - ФОТО

В Гяндже мужчина скончался в больнице после получения ножевого ранения в область сердца.

По подозрению в нанесении ранения задержан его отец.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано в поселке Гюлюстан.

36-летнего Рояла Гасанова доставили в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

По подозрению в причастности к происшествию задержан отец погибшего, 63-летний Осман Гасанов. После задержания его передали органам прокуратуры. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Также в ходе инцидента травму руки получил дядя погибшего, Афиг Гасанов 1984 года рождения.

По факту проводится расследование.