В Гяндже мужчина погиб от ножевого ранения, подозреваемый - его отец - ФОТО
В Гяндже мужчина скончался в больнице после получения ножевого ранения в область сердца.
По подозрению в нанесении ранения задержан его отец.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано в поселке Гюлюстан.
36-летнего Рояла Гасанова доставили в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.
По подозрению в причастности к происшествию задержан отец погибшего, 63-летний Осман Гасанов. После задержания его передали органам прокуратуры. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Также в ходе инцидента травму руки получил дядя погибшего, Афиг Гасанов 1984 года рождения.
По факту проводится расследование.