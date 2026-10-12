Подписана Совместная декларация Второй встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ - ФОТО

12 октября состоялась Вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подписана Совместная декларация Второй встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств.

Проведение Второй встречи в нашей стране в период председательства Азербайджанской Республики в ОТГ, наряду с содействием развитию сотрудничества в рамках организации, имеет большое значение в плане продвижения инициатив Азербайджана в сфере интеллектуальной собственности, укрепления институциональных связей с государствами-членами и демонстрации активной роли нашей страны внутри структуры.

Первая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ состоялась 20 августа 2025 года в городе Бишкек.