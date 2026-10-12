Песков ответил на слова Зеленского о перемирии на время выборов в Украине

Россия хочет долгосрочного мира на Украине и готова делать для этого все необходимое, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле неоднократно говорили, и президент [России Владимир] Путин, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное», — сказал Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского, который допустил проведение выборов в Украине, если глава российского государства согласится на 60-дневное перемирие.

Контакты по теме энергетического перемирия продолжаются, Кремль проинформирует, когда будет что сказать на этот счет, сообщил также Песков.

Источник: ТАСС