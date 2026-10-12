В Турции в ДТП с автобусом пострадали 17 человек

В результате аварии междугородного пассажирского автобуса на трассе Анталья — Ыспарта пострадали 17 человек.

Об этом сообщило управление губернатора провинции Анталья.

По предварительным данным, в автобусе находились 23 пассажира, 17 из них получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое. Все раненые доставлены в больницы.

Как передаёт телеканал TRT, автобус следовал из провинции Текирдаг в Аланью. Предварительно, водитель потерял управление на мокрой дороге, после чего транспортное средство опрокинулось на бок.