Президент утвердил соглашение о разведке, разработке и добыче по Губа-Прикаспийскому региону
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на территории, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязаньского и Хызинского районов.
Как сообщает Report, Милли Меджлис ратифицировал закон 30 сентября.
Соглашение о перспективном сухопутном участке в Губа-Прикаспийском регионе было подписано 18 февраля между Государственной нефтяной компанией (SOCAR), Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Губа-Прикаспийский".
Согласно условиям соглашения, оператором проекта выступит Gran Tierra Energy Inc. с долей участия 65%. Программа геологоразведки предусматривает сбор гравиметрических данных, проведение 3D-сейсмических исследований и бурение разведочных скважин для выявления углеводородного потенциала контрактного участка.