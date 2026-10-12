Президент утвердил соглашение о разведке, разработке и добыче по Губа-Прикаспийскому региону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на территории, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязаньского и Хызинского районов.

Как сообщает Report, Милли Меджлис ратифицировал закон 30 сентября.

Соглашение о перспективном сухопутном участке в Губа-Прикаспийском регионе было подписано 18 февраля между Государственной нефтяной компанией (SOCAR), Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Губа-Прикаспийский".

Согласно условиям соглашения, оператором проекта выступит Gran Tierra Energy Inc. с долей участия 65%. Программа геологоразведки предусматривает сбор гравиметрических данных, проведение 3D-сейсмических исследований и бурение разведочных скважин для выявления углеводородного потенциала контрактного участка.