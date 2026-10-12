Президент Лаоса прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
12 октября Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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