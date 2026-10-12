Желания недостаточно, ЕС должен принять решение о расширении: Пашинян в интервью RFI

Вступление Армении в Евросоюз – лишь один из возможных сценариев, так как желание страны стать членом ЕС недостаточно для решения этого вопроса.

Об этом заявил в интервью Международному радио Франции (RFI) премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Желания одной лишь Армении недостаточно для решения вопроса: в самом Евросоюзе тоже должны решить, считают ли дальнейшее расширение целесообразным или нет", - заметил премьер, обратив внимание, что и сегодня в ЕС звучат разные мнения на этот счет.

Он добавил, что стратегическая цель правительства – не в том, вступать Армении в Евросоюз или нет, а в том, чтобы в принципе создать для страны и ее народа альтернативы, которых не хватало ранее.

«Цель – предложить альтернативы, а дальше общество сможет решить, остается ли Армения в ЕАЭС, хочет ли вступать в ЕС или не хочет входить ни в тот, ни в другой союз. В любом случае мы окажемся в выигрыше, потому что, проводя реформы, в итоге получим государство, полностью соответствующее европейским стандартам», – добавил Пашинян.

При этом армянский премьер повторил, что Армения не желает ухудшения отношений с Россией: "В наших целях не было, нет и не будет разрыва или ухудшения отношений с РФ".

Источник: Sputnik Армении