В двух районах Баку временно отключат электричество

В Ясамальском и Хатаинском районах Баку сегодня возникнут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения введут на время ремонтных работ.

На Ясамале отключения будут в силе с 10:00 до 13:00 на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Эльдара Агаева, Мехмана Буниятзаде, Мухаммеда Хиябани, Рахиба Тагиева и Васифа Алиева.

В Хатаинском районе света с 09:30 до 13:00 не будет на улицах Джаваншира, Джорат, Худу Мамедова, Ильхама Мамедова, Ахмедлинской дороге, 8-й и 9-й кольцевых.

"После завершения плановых работ абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - говорится в сообщении.