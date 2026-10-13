Лукашенко объяснил, зачем Беларусь готовится к войне

Проводимые в Беларуси проверки вооруженных сил не направлены на подготовку нападения на соседние страны.

Об этом на совещании с представителями силовых ведомств заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Откровенно и честно мной было сказано, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в средствах массовой информации наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, возможно на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью", - сказал он.

Источник: БЕЛТА