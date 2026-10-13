Глава УМК: Выступать с нападками на наше государство недопустимо

Некоторые силы за рубежом и внутри страны, говоря о притеснении ислама в Азербайджане, ущемлении прав мусульман и запрете хиджаба, политизируют этот вопрос, заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что использовать решение о единой школьной форме в политических целях, возводить наветы на Азербайджан и настраивать определенных лиц против государства — недопустимо.

По словам шейха, теологи прекрасно знают, как и в каком возрасте следует носить хиджаб. Пашазаде подчеркнул, что В Азербайджане хиджаб не запрещен.

Он отметил, что в религиозных учебных заведениях девочки учатся в хиджабах. Однако в государственных учебных заведениях принято решение о единой форме.

Источник: Азертадж



