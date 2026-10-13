Экс-заведующий психиатрической больницей освобожден досрочно

Гусейн Сеидов, ранее занимавший должность заведующего отделением Республиканской психиатрической больницы, освобожден условно-досрочно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, суд рассмотрел ходатайство Сеидова и постановил освободить его от дальнейшего отбывания наказания сроком на 1 год и 7 месяцев. Кроме того, он полностью освобожден от дополнительного наказания, предусматривавшего двухлетний запрет на занятие определенных должностей и ведение деятельности в сфере здравоохранения.

После вынесения судебного решения Сеидов покинул исправительное учреждение.

Ранее Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы. Впоследствии Бакинский апелляционный суд и Верховный суд пересмотрели приговор и сократили срок наказания.

Изначально Сеидову были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взятки и должностном подлоге. Речь шла о статьях 308.1, 311.3.2 и 313 Уголовного кодекса Азербайджана соответственно. В дальнейшем уголовное преследование по двум статьям было прекращено, а вина Сеидова доказана по статье 311.3.2 - повторное получение взятки.