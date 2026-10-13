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Шейх: Мы стоим на стороне нашего государства и не позволим ему остаться в одиночестве

Редакция 1news18:20 - Сегодня
Шейх: Мы стоим на стороне нашего государства и не позволим ему остаться в одиночестве

У премьер-министра и министров есть дни приёма, когда граждане могут записаться на встречу и высказать свою позицию.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, подчеркнув, что для урегулирования недовольства необходимо проявлять мудрость и искать возможности для диалога.

По его словам, однако, не всем дают возможность решать вопросы таким образом, поскольку некоторые не хотят этого.

Шейх также отметил, что люди, выступающие сегодня с подобными требованиями, стремятся создать конфликт между верующими и государством.

«В этом вопросе есть влияние внешних сил. Их цель вовсе не в защите ислама», — заявил он.

По словам шейха, призывать к протестам в школах, провоцировать беспорядки и мешать детям посещать занятия — грех. Он выразил надежду, что в будущем Министерство науки и образования и педагогические коллективы школ смогут прийти к единому мнению по этому вопросу и донести свою позицию до государства.

«Есть возможность решить этот вопрос мирным путём, но силой ничего у государства добиться не удастся», — подчеркнул он.

Шейх также обратился к внешним силам и государствам, которые, по его словам, вмешиваются во внутренние дела Азербайджана и пытаются использовать верующих в своих целях.

«Пусть знают, что мы стоим на стороне нашего государства и не позволим ему остаться в одиночестве. Как наш народ объединился в единый железный кулак в течение 44 дней, так и сейчас мы готовы оставаться едиными. Пусть не питают надежд — верю, что их ожидания не оправдаются. Что бы ни говорили, мы, верующие, и впредь будем поддерживать руководство нашего государства», — заявил шейх.

Источник: REAL TV

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