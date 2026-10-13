В двух районах столицы будет ограничено движение транспорта

В Сураханском и Бинагадинском районах Баку в связи с ремонтными работами вводятся ограничения на движение транспортных средств.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), с 08:00 14 октября в поселке Говсан Сураханского района будет частично ограничено движение на участке улицы Эльвина Алимова от пересечения с улицей Агададаша Мунири до пересечения с 10-й Говсанской улицей.

В Бинагадинском районе на участке Бинагадинского шоссе от пересечения с Мехдиабадской дорогой до пересечения с улицей Зангезур с 08:00 15 октября будет введено частичное ограничение движения, а с 23:00 16 октября - полное.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты во избежание заторов и соблюдать осторожность при движении.