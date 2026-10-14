Заторы на дорогах Баку: текущая обстановка

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.