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В ряде районов Баку ожидаются перебои с газоснабжением

Редакция 1news08:45 - Сегодня
В ряде районов Баку ожидаются перебои с газоснабжением

Сегодня на ряде территорий Бинагадинского, Гарадагского и Сабунчинского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Производственном объединении "Азеригаз".

В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до их завершения ожидаются кратковременные перебои с газоснабжением на части территории поселка Биляджари Бинагадинского района, на улице С. Фарзиева в поселке Локбатан Гарадагского района, а также на части территории поселка Рамана Сабунчинского района.

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