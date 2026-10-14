В Азербайджане годовалый ребенок скончался в больнице после падения с высоты

В городе Ширване годовалый ребенок, получивший тяжелые травмы в результате падения с высоты, скончался в больнице.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, ребенок 2025 года рождения накануне упал с кровати и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Малыш был госпитализирован в Ширванскую центральную городскую больницу с диагнозом "деформация костей черепа".

В связи с тяжелым состоянием ребенка впоследствии перевезли в расположенный в Баку Нейрохирургический центр, однако спасти его жизнь не удалось.