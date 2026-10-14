Госслужба сообщила о кибератаке на информационные ресурсы Азербайджана

Более 100 государственных доменов Азербайджана подверглись кибератаке со стороны зарубежной хакерской группировки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, вредоносная активность против государственной информационной инфраструктуры была зафиксирована 13 октября примерно с 22:00.

В результате атаки возникли перебои в работе интернет-ресурсов ряда государственных органов.

"Благодаря принятым техническим мерам последствия кибератаки удалось ограничить, была обеспечена стабильная работа сайтов. В настоящее время продолжаются мероприятия по обеспечению кибербезопасности государственных информационных ресурсов", - говорится в сообщении Госслужбы.