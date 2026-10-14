Баку примет международную конференцию по вопросам инклюзивной занятости

15–16 октября в Баку состоится международная конференция, посвященная развитию инклюзивной занятости и расширению возможностей трудоустройства для людей с аутизмом и другими формами инвалидности.

Мероприятие объединит экспертов из разных стран, представителей государственных органов, международных организаций, частного бизнеса, научного сообщества и институтов гражданского общества. Участники обсудят перспективы развития инклюзивного рынка труда, обменяются международным опытом и рассмотрят практические механизмы создания условий, позволяющих людям с инвалидностью полноценно участвовать в профессиональной деятельности.

Одной из ключевых задач конференции станет изучение возможностей применения международных подходов к инклюзивному трудоустройству в Азербайджане. Особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества между государством и частным сектором, а также повышению осведомленности работодателей о необходимости формирования доступной рабочей среды, учитывающей потребности сотрудников с различными формами инвалидности.

В работе конференции примут участие специалисты из США, Ирландии, Франции, Турции и других стран. Представители государственных учреждений и частных компаний Азербайджана также представят инициативы и практический опыт в сфере содействия занятости людей с инвалидностью.

Ожидается, что мероприятие соберет около 200 участников из Азербайджана и других государств.

Проведение конференции направлено на укрепление международного сотрудничества, распространение эффективных практик инклюзивного трудоустройства и создание дополнительных возможностей для профессиональной реализации людей с аутизмом и другими формами инвалидности.