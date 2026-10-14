Эльнур Багиров: В Азербайджане начинается новый этап конкурентной политики

Главная цель нового этапа конкурентной политики Азербайджана - усиление практических результатов правовых и институциональных реформ.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Эльнур Багиров на III Национальном форуме по конкуренции.

Он отметил, что проведенные в последние годы реформы внесли значительный вклад в укрепление экономической устойчивости страны, а также в расширение предпринимательских и инвестиционных возможностей.

«На новом этапе экономического развития особое значение приобретают совершенствование рыночных институтов, создание более широких возможностей для частной инициативы и формирование среды здоровой конкуренции», - подчеркнул Э.Багиров.

Он отметил, что в перспективе запланировано стимулирование роста частных инвестиций путем улучшения конкурентной среды, а также достижение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста: «Здоровая конкуренция создает условия для более эффективного распределения ресурсов на рынках, повышения производительности и качества управления на предприятиях, а также для стимулирования инноваций и новых инвестиций».

Гафар Агаев