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Парвиз Шахбазов: Конкуренция в энергетике должна быть согласована с энергобезопасностью

Редакция 1news11:03 - Сегодня
Парвиз Шахбазов: Конкуренция в энергетике должна быть согласована с энергобезопасностью

Развитие конкурентной среды в энергетическом секторе должно осуществляться параллельно с защитой энергобезопасности, обеспечением надежности снабжения и учетом интересов потребителей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на III Национальном форуме по конкуренции.

По его словам, здоровая конкуренция является одним из основных условий устойчивого экономического развития, предпринимательства и инвестиционной активности: «Конкуренция стимулирует эффективное использование ресурсов, инновации и повышение качества, имеет важное значение с точки зрения создания равных возможностей для участников рынка и защиты интересов потребителей. В экономической политике, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, развитие благоприятного инвестиционного климата для частного сектора и повышение конкурентоспособности экономики являются приоритетными направлениями».

Министр отметил, что энергетический сектор играет стратегическую роль в обеспечении национальной безопасности, устойчивого экономического развития и конкурентоспособности страны. Геополитические вызовы, растущий спрос на электроэнергию, цифровизация, энергетический переход и декарбонизация формируют новые реалии на глобальных рынках: «Надежное и доступное энергоснабжение, современная инфраструктура и эффективное использование ресурсов становятся ключевыми факторами экономических преимуществ. С этой точки зрения развитие конкуренции в энергетическом секторе имеет важное значение не только для энергобезопасности и устойчивости снабжения, но и для защиты интересов потребителей».

Гафар Агаев

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