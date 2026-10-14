В Абшеронском районе приостановили работу незаконного предприятия - ФОТО

В селе Фатмаи Абшеронского района приостановлена деятельность предприятия, работавшего с нарушением установленных требований.

В ходе проверки на объекте были выявлены несоблюдение санитарных норм, а также отсутствие необходимой маркировки и документов на мясную продукцию.

Как сообщает 1news.az, проверка была организована Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики после обращения гражданина на горячую линию ведомства и распространения соответствующей информации в социальных сетях.

Инспекторы посетили объект, принадлежащий физическому лицу по имени Аббас Оруджев, сын Тахира, расположенный в селе Фатмаи. В ходе осмотра выяснилось, что предприятие осуществляло деятельность без соблюдения предусмотренных законодательством требований. Кроме того, специалисты зафиксировали нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-технических норм.

Отдельные нарушения касались продукции из мяса птицы, на ней отсутствовала маркировка, а также не были представлены сопроводительные документы, подтверждающие необходимые сведения о продукции.

По итогам проверки деятельность предприятия ограничили до полного устранения выявленных нарушений.

В отношении установленных фактов принимаются соответствующие меры в соответствии с законодательством.