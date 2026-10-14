Умерла первая женщина-снайпер Азербайджана

Первая женщина-снайпер Азербайджана 74-летняя Новраста Юсифова скончалась в Баку от болезни.

Как передает 1news.az, информация распространилась в социальных сетях.

Новраста Юсифова, известная под прозвищем «Халагызы», родилась в Хызынском районе.

Во время Первой Карабахской войны она добровольно отправилась на фронт. В 1992–1994 годах Юсифова участвовала в боевых действиях за Карабах и служила снайпером на самых напряжённых участках фронта, проявив героизм.

Среди её достижений — уничтожение вражеского грузовика, в котором находились около 20 военнослужащих, бункера, а также выведение из строя танка и ряд других достижений.

С 1997 года она возглавляла Общество инвалидов и ветеранов Карабахской войны.

Спустя 20 лет после войны Новраста Юсифова узнала, что противостоящая сторона знала о её существовании и даже назначила награду за её голову.