Президент Лаоса ознакомился с деятельностью Центра ASAN xidmət - ФОТО

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит в рамках визита в нашу страну ознакомился с деятельностью Центра ASAN xidmət.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев подробно проинформировал гостя о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, и проектах, реализуемых в сфере инноваций.

Доведено до сведения, что в направлении экспорта ASAN xidmət в качестве интеллектуального продукта осуществляется сотрудничество более чем с 50 странами.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики подчеркнул, что впечатлен деятельностью ASAN xidmət, и высоко оценил его инновационную модель услуг, основанную на удовлетворении граждан. Он заявил, что даст соответствующие поручения по изучению опыта ASAN и рассмотрению возможностей его применения в своей стране.

Гость также ознакомился с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, выездного ASAN xidmət и юридического лица публичного права ABAD.