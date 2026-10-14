АЖД запускает дополнительные поезда Баку - Агстафа
Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует 17–18 октября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом 1news.az сообщили в АЖД.
Кроме того, по этому же направлению продолжают ходить ежедневные регулярные поезда по маршруту Баку-Газах-Баку в соответствии с привычным расписанием.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile.
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