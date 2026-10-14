44 мгновения осени

Скажу сразу: я не кинокритик и даже не претендую на эту роль.

Я простой зритель, но зритель, который посмотрел немало фильмов на своём веку. Хороших, плохих, разных. Среди них были выдающиеся, знаковые, меняющие представления об исторических событиях и известных личностях, влияющие на мировоззрение, переворачивающие внутренний мир, заставляющие переосмыслить жизнь вокруг себя и заодно понять своё место в ней.

Не буду говорить о плохих фильмах: единственное, чему они меня научили, — это тому, какими фильмы быть не должны. Хорошее же кино, как и хорошая книга, не только чему-то учит и развивает наш вкус, но и зачастую способно изменить нас самих.

Фильм, о котором, как вы, наверное, уже догадались по названию статьи, я хочу рассказать, а вернее, поделиться своими исключительно личными впечатлениями, способен не только удивить грандиозным масштабом, визуальными эффектами, потрясающим звуком, операторской работой, профессиональной игрой актёров и невероятно красивым, запоминающимся саундтреком. Он, и я в этом не сомневаюсь, станет знаковым и, не побоюсь этого слова, поворотным моментом в истории современного отечественного кинематографа.

Премьера фильма «44», посвящённого Второй Карабахской войне, состоялась 12 октября и сразу стала событием. Надо сказать, и сам вечер премьеры был организован на высоком профессиональном уровне — грамотно, продуманно, с пониманием масштаба происходящего. Но обо всём по порядку.

Конечно, я и раньше слышала о работе над фильмом «44» и видела в открытых источниках кадры и видео со съёмочных площадок. Наблюдая за масштабом проделанной работы и амбициозностью проекта, я понимала, что нас, зрителей, ждёт нечто интересное и необычное. Но даже предвкушая это, я не ожидала столь мощного эмоционального эффекта.

Начнём с того, что фильм снят максимально достоверно. В нём практически нет искусственных декораций и воссозданных по образцу оригинала натурных площадок. Исторические события Второй Карабахской войны были заново воспроизведены и запечатлены на плёнку непосредственно в тех местах, где они происходили. Горы, леса, ущелья, труднопроходимые тропы, скалы — всё настоящее. Всё именно так и выглядело в те исторически значимые для нас дни освобождения.

Правда, Шуша сегодня, к счастью, уже совсем не та, какой она была шесть лет назад, когда весь город лежал в руинах, среди завалов и остатков военной техники. В финальных кадрах фильма показаны мечеть, в которой нечестивые пасли скот, и дома, из которых уцелевшие остатки вражеских сил вели огонь по нашим доблестным солдатам.

Все мы свидетели того, как сегодня Шуша стремительно застраивается, развивается и возвращается к полноценной жизни. По словам создателей фильма, они сами торопились запечатлеть весь тот хаос, который царил в первые дни после освобождения города от многолетнего вражеского присутствия, чтобы показать Шушу именно такой, какой её увидели те, кто непосредственно участвовал в её освобождении.

Те, благодаря кому каждый из нас сегодня может беспрепятственно посещать этот райский уголок Карабаха. В прошлом — колыбель национальной музыки, сегодня — символ нашей национальной гордости.

На фото Гюнель Анаргызы

Те, кто сложил головы и отдал самое ценное, что есть у человека, — свою жизнь — во имя самого ценного для своего народа: его независимости и территориальной целостности. Иными словами, вернул ему честь и достоинство в самом высоком понимании этих слов!

И бесконечно жаль этих совсем ещё молодых сынов Отечества, юных романтиков, у которых, казалось, вся жизнь была впереди, которым столько хотелось сделать, создать, пережить. У кого-то из них совсем недавно состоялась свадьба, и дома осталась молодая невеста, которой предстояло сменить свадебную фату на траурный кялагаи и нести гроб мужа на своих хрупких, но таких сильных плечах.

А её бездонные глаза на фоне трёхцветного флага, полные любви, боли и непоколебимой уверенности в том, что всё должно быть именно так, — счастье, а за ним смерть, словно бесконечность, — без сомнения, без лишних сентиментов…

Для меня это один из самых сильных, запоминающихся и эмоционально пронзительных моментов фильма и, пожалуй, всей этой войны: воин, отправляющийся в последний путь на плечах верной спутницы жизни.

Вообще, в фильме немало эмоционально тяжёлых моментов, от которых в горле вставал ком, а затем слёзы прорывались наружу. И у женщин, и у мужчин. Я наблюдала за реакцией зрителей в зале, а затем и в фойе после просмотра.

Признаюсь, я часто бываю на самых разных мероприятиях, где люди либо не дожидаются окончания и буквально выбегают из зала, либо вынужденно хвалят то, что в действительности им не очень-то понравилось. После просмотра «44» всё было с точностью до наоборот.

Достаточно длинный и эмоционально тяжёлый фильм, почти три часа переживаний, а затем — долгие, несмолкающие овации. Всё это стало искренней благодарностью за то, что люди испытали за время просмотра.

Фильм «44» рассказал каждому из нас о нас самих. О нас как о гражданах своей страны. Он вызвал то, что можно назвать осознанием и принятием себя через очищение, катарсис, через понимание того, кто мы есть на самом деле.

Но не только. Фильм показал нам, откуда и куда мы пришли, с чего всё началось и чем в итоге закончилось. Напомнил ответы на вопросы о том, через что нам пришлось пройти, чтобы сполна ощутить радость и эйфорию победы, которую мы в буквальном смысле слова ВЫСТРАДАЛИ — каждой клеточкой своего существа. Победы, которую мы наконец-то ЗАСЛУЖИЛИ.

И, конечно, фильм показал нам, БЛАГОДАРЯ КОМУ мы эту победу одержали.

В конце просмотра на сцене стояли те, кто был непосредственно причастен к этой великой победе, — матери шехидов, женщины в чёрном, с совершенно седыми волосами. А в зале находились те, кто аплодировал им стоя — долгие, казалось, бесконечные минуты.

В начале показа прозвучал саундтрек к фильму, на фоне которого на экране мы видим общенационального лидера Гейдара Алиева на исторических кадрах: он встречается с беженцами Первой Карабахской войны, целится из автомата в окопе, держит в руках мешочек с кусочком камня, привезённого из оккупированного Агдама в далёкие 90-е годы.

Перед нами человек, глубоко переживающий боль своего народа, неустанно работающий до последних дней жизни ради торжества справедливости и победы над злом. Человек, проложивший первый и самый верный путь к победе, которая тогда казалась такой далёкой.

А затем мы видим Верховного главнокомандующего, изменившего ход истории, ставшего символом справедливости, мужества, возрождения национальной гордости, чести и достоинства, — Президента Ильхама Алиева.

Мы видим двух великих людей, навеки вписавших свои имена в историю Азербайджана.

Есть страны, граждане которых живут и даже не знают своих лидеров в лицо. Есть страны, в которых проклинают руководство государства. А есть и такие, где лидер страны становится неотъемлемой и, по убеждению граждан, непоколебимой составляющей самой государственности — символом её стабильности, престижа и национальной гордости.

Президент Азербайджана — именно тот человек, который вернул азербайджанскому народу то, чего он был лишён долгие годы, — СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Наряду со всеми многочисленными достижениями Азербайджана за годы президентства Ильхама Алиева, бесспорно, самыми выдающимися историческими событиями стали 44-дневная война и последовавшая за ней 23-часовая антитеррористическая операция.

Благодаря непоколебимой воле, дальновидности и потрясающей выдержке Президента народ поверил его обещаниям и без тени сомнения пошёл за ним.

Шесть лет — не такой уж большой срок, чтобы мы успели забыть тот удивительный настрой и ту безграничную веру в правильность решений Президента. И фильм «44» вновь возвращает нас в те дни, когда буквально каждый гражданин нашей страны — от мала до велика — с нетерпением ждал очередного выступления своего лидера.

Азербайджанский народ всегда был великим народом благодаря своей истории, культуре, великим творцам и учёным, простым труженикам, добрым, великодушным и гостеприимным людям. Но после освобождения исконных земель он заявил всему миру о себе как о героическом и смелом народе, способном защищать свою территорию, даже находясь в самом сложном геополитическом пространстве.

Я часто задумываюсь: почему азербайджанцы в большинстве своём такие добрые и незлопамятные? Почему мы так быстро забываем боль и обиды, идём на мировую, хотим просто жить, дружить, радоваться миру, спокойствию и будущему своих детей? Почему снова и снова наступаем на одни и те же грабли?

Мне кажется, лучший ответ на этот вопрос как раз и кроется в финале фильма «44».

Не раскрывая всей глубины этой сюжетной линии и не желая портить впечатление тем, кто ещё не посмотрел фильм, скажу лишь вкратце.

Практически на протяжении всего фильма главные герои пытаются отыскать и нейтрализовать некоего Саркисяна — и, поверьте, эта фамилия выбрана не случайно. По ходу действия они переключаются на другие цели, упуская из виду противника, которого никто не воспринимает всерьёз.

И лишь в финале главный герой, осознав, кто есть кто, приходит, как мне кажется, к главной мысли этой сюжетной линии.

У врага нет лица, пола, возраста или статуса. Враг остаётся врагом. Без компромиссов и сомнений.

И наша главная проблема в отношениях с противником заключается в том, что все мы в прошлом, а некоторые и по сей день, остаёмся слишком доверчивыми, открытыми и добродушными. А в условиях борьбы и войны такая беспечность недопустима.

Если не ТЫ, то, к сожалению, ТЕБЯ.

Конечно, хотелось бы гораздо подробнее и детальнее обсудить интересные моменты фильма «44». Но, думаю, с точки зрения маркетинга это было бы неправильно: раскрывая все самые интересные повороты сюжета до просмотра, мы лишаем зрителей, которые ещё только собираются посмотреть фильм, части интриги и удовольствия от увиденного.

Но напоследок скажу одно.

Фильм «44», на мой взгляд, станет одним из главных событий последних лет не только в кинематографе, но и в культурном пространстве нашей страны в целом.

В нём соединилось всё: захватывающий сюжет, любовная линия главных героев, потрясающие визуальные и звуковые эффекты, прекрасный саундтрек с аранжировкой мирового уровня. Но самое главное в любом произведении искусства — это ИСКРЕННОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ своему делу и ПРАВДА.

Именно они превращают обычное произведение в произведение Искусства, а простого человека — в Человека с большой буквы.

Гюнель Анаргызы