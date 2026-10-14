Глава РЖД: Мы договорились с Арменией работать вместе - ДОПОЛНЕНО

Вопроса сохранения или несохранения концессионного соглашения на управление железными дорогами Армении не стояло, сказал в комментарии Sputnik Армения генеральный директор — председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров после встречи с Николом Пашиняном в Ереване.

"Вопросов по поводу сохранения или несохранения не стояло. Мы обсудили исполнение концессионного соглашения, оно исполняется, и договорились работать вместе", - сказал Белозеров.

Он не прокомментировал вопрос восстановления участков дороги на границе с Турцией и Азербайджаном, отметив, что армянская сторона выступит с более содержательным комментарием.

При этом Белозеров оценил встречу как очень продуктивную, на ней обсуждались конкретные вопросы.

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Генеральный директор РЖД Олег Белозеров, прибывший в Армению с рабочим визитом, провел переговоры с членами армянского правительства.

Как сообщил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, обсуждались рабочие вопросы, касающиеся железной дороги.

Как сообщает Sputnik Армения, Д. Худатян сделал заявление после обсуждения, выйдя из здания правительства Армении.

Отвечать на вопросы корреспондента агентства о том, сохранит ли российская сторона концессию, о возможности участия казахстанской стороны и восстановления участков железной дороги в районе Ерасха и Ахурика, министр не стал. По его словам, более подробная информация будет предоставлена, если в кабинете министров посчитают это необходимым.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика должна использовать транзитный потенциал как будущей железной дороги через Мегринский регион (проект TRIPP с участием США), так и железной дороги от Ерасха до Гюмри, которой управляет компания ЮКЖД, дочерняя компания РЖД. При этом, по его словам, правительство получает от международного бизнеса сигналы о том, что маршрут Ерасх - Гюмри проблематичен, поскольку представители бизнеса не хотят иметь дело с российской компанией, которую считают токсичной. Чтобы Армения не упустила возможности международного транзита после открытия границ с Турцией и Азербайджаном, концессию на железные дороги, по мнению Н. Пашиняна, лучше передать приемлемой для Армении и России третьей стороне, так как российский фактор лишает республику конкурентных преимуществ в части развития железных дорог.

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщал, что Москва не ведет переговоров о передаче концессии Казахстану. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что просьба армянского премьер-министра продать Армении концессию на железные дороги вызывает удивление.

В МИД России предположили, что армянское руководство, вероятно, подвергается шантажу со стороны Запада, который требует устранить российский фактор из транспортной сферы страны. Вице-премьер России Алексей Оверчук при этом заявлял, что Москва не получала от Еревана официальных обращений о прекращении концессионного соглашения с ЮКЖД.