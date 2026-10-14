В первой половине октября в Баку и регионах зафиксирована летняя погода

В октябре в Азербайджане наблюдается характерная для переходного периода погода: из-за поступления теплых воздушных масс температура воздуха повышается. В Баку было зафиксировано до 26 градусов тепла, в регионах - до 30.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, по сравнению с климатической нормой температура воздуха 9 дней была выше нормы, 3 дня - ниже нормы, 1 день - близка к норме. 13 октября температура оказалась на 5 градусов выше нормы, 3 октября - на 5,5 градуса ниже, передает 1news.az.

За 13 дней отклонение средней месячной температуры воздуха от нормы составило 2,9 градуса. В 2012 году этот показатель был равен 3,1 градуса.

Согласно анализу многолетних метеорологических наблюдений, самая жаркая погода была зафиксирована 9 октября 2012 года: в тот день максимальная температура воздуха в Баку составила 32,7 градуса тепла.

Ожидается, что погода на территории страны будет устойчивой и преимущественно без осадков. Вместе с тем в вечерние часы в некоторых горных районах возможны кратковременный дождь и молния. Ночью и утром местами ожидается туман, преобладать будут юго-восточные ветры.

Максимальная температура воздуха ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове 23-28 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике и Аранских районах - 26-31, в горных районах - 21-26 градусов.