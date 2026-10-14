Азербайджанские военные завершили первый этап учений по стандартам НАТО

Завершился начальный этап учений по самооценке первого уровня миротворческого батальона и роты военной полиции Азербайджанской армии, заявленных для участия в программе НАТО «Концепция оперативных возможностей» (КОС).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в ходе учений проверили технику, вооружение, снаряжение и оборудование подразделений, а также оценили их соответствие стандартам и требованиям НАТО.

Оценка проводится экспертами программы «Концепция оперативных возможностей» из различных штабов Альянса и стран-партнёров при участии Командования сухопутных войск НАТО.