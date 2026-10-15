 В Баку и ряде регионов временно ограничат подачу электричества | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку и ряде регионов временно ограничат подачу электричества

Редакция 1news08:15 - Сегодня
В Баку и ряде регионов временно ограничат подачу электричества

В Баку и некоторых районах республики на время ремонтных работ 15 октября не будет света.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

В Ясамальском районе столицы с 10:00 до 13:00 ограничения будут введены на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Гасан бека Зардаби, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова и проспекта Иншаатчылар.

В Хазарском районе в то же время перебои будут наблюдаться в жилых массивах Албалылыг и Бина Атчылыг, поселке Бузовна, а также на некоторых территориях по Абшеронской улице.

В поселке Биляджяри Бинагадинского района с 11:00 до 16:00 не будет света на улице 10 Мая и ряде жилых массивов ниже трассы Хырдалан-Бинагади.

В Агдаше с 11:00 до 16:00 будет прекращено электроснабжение абонентов на улицах Агалы, Арифа Гейдарова, Фариза Сафарова, Мухаммеда Физули, Мушфига Исаева, Наримана Нариманова, проспекте Гейдара Алиева, а также в селах Биринджи Арал, Эмирарх, Гювякянд, Хосров, Икинджи Арал, Гюлбяндя, Орта Гасыл, Садават, Шамсабад, Шордяхня, Юхары Ляки.

В Евлахском районе ограничения с 10:00 до 15:00 затронут села Ашагы Саламабад, Бейдили, Эджями, Гюлевшя, Гоюнбинаси, Юхары Саламабад.

В городе Мингячевире света с 09:00 до 11:00 не будет на улицах 20 Января, Айдына Маммедова, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Гейдара Алиева, Муслима Магомаева, Шаха Исмаила Хатаи.

В Джалилабадском районе с 10:00 в течение двух часов будут перебои в электроснабжении сел Буравар, Кевюзбулаг, Лякин, Захматабад.

"После завершения проводимых работ абоненты в этих районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

Поделиться:
613

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев выступил на 7-м Саммите СВМДА - ФОТО

Экономика

Антирейтинг Центробанка АР за сентябрь: Yelo Bank уходит в отрыв, Unibank снова в числе ...

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Политика

Пашинян надеется подписать мирный договор с Азербайджаном до 2031 г.

Общество

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Широкомасштабная операция в Баку: задержано более 200 человек - ФОТО

МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы - Причина

В Баку 12-летняя школьница подверглась насилию со стороны дяди? - Утверждение - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Сегодня, 15:06

Превысил скорость и сел за руль пьяным: детали смертельного ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Джейхун Османлы: Матери говорили: «Это история моего ребёнка»

Сегодня, 14:26

Китай поддержал продление председательства Азербайджана в СВМДА

Сегодня, 14:20

Премьер Испании: война с Ираном уже стоила ЕС более чем €100 млрд

Сегодня, 14:10

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:00

Турция примет участие в COP17 в Ереване на уровне министров, подтверждения от Азербайджана пока нет — Пашинян

Сегодня, 13:55

Ицхак Герцог: Азербайджан — пример регионального партнерства и толерантности

Сегодня, 13:40

Сергей Лавров проводит встречу с Хаканом Фиданом в Баку 

Сегодня, 13:37

Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г

Сегодня, 13:32

По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, считает Пашинян

Сегодня, 13:27

Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Сегодня, 13:20

Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

Сегодня, 13:15

Наргиз Ахундова: Единая школьная форма стирает социальные различия и учит дисциплине

Сегодня, 13:12

Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 13:09

Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

Сегодня, 13:06

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:02

Маск высказался об использовании Starlink

Сегодня, 13:00

У Самвела Карапетяна отберут «Электросети Армении»

Сегодня, 12:57

Дрон атаковал танкер у берегов Румынии

Сегодня, 12:53
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55