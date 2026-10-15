В Баку и ряде регионов временно ограничат подачу электричества

В Баку и некоторых районах республики на время ремонтных работ 15 октября не будет света.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

В Ясамальском районе столицы с 10:00 до 13:00 ограничения будут введены на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Гасан бека Зардаби, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова и проспекта Иншаатчылар.

В Хазарском районе в то же время перебои будут наблюдаться в жилых массивах Албалылыг и Бина Атчылыг, поселке Бузовна, а также на некоторых территориях по Абшеронской улице.

В поселке Биляджяри Бинагадинского района с 11:00 до 16:00 не будет света на улице 10 Мая и ряде жилых массивов ниже трассы Хырдалан-Бинагади.

В Агдаше с 11:00 до 16:00 будет прекращено электроснабжение абонентов на улицах Агалы, Арифа Гейдарова, Фариза Сафарова, Мухаммеда Физули, Мушфига Исаева, Наримана Нариманова, проспекте Гейдара Алиева, а также в селах Биринджи Арал, Эмирарх, Гювякянд, Хосров, Икинджи Арал, Гюлбяндя, Орта Гасыл, Садават, Шамсабад, Шордяхня, Юхары Ляки.

В Евлахском районе ограничения с 10:00 до 15:00 затронут села Ашагы Саламабад, Бейдили, Эджями, Гюлевшя, Гоюнбинаси, Юхары Саламабад.

В городе Мингячевире света с 09:00 до 11:00 не будет на улицах 20 Января, Айдына Маммедова, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Гейдара Алиева, Муслима Магомаева, Шаха Исмаила Хатаи.

В Джалилабадском районе с 10:00 в течение двух часов будут перебои в электроснабжении сел Буравар, Кевюзбулаг, Лякин, Захматабад.

"После завершения проводимых работ абоненты в этих районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".