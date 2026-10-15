Каспийская Строительная Неделя в самом разгаре: выставки продолжают свою работу - ФОТО

15 октября в Бакинском Экспо Центре продолжается 31-я Каспийская Строительная Неделя, объединившая представителей строительной индустрии, местные и зарубежные компании, специалистов и экспертов. Второй день выставок открывает новые возможности для знакомства с современными технологиями, установления деловых контактов и обсуждения перспектив сотрудничества.

Каспийская Строительная Неделя, проходящая с 14 по 16 октября, объединяет четыре специализированные выставки: BakuBuild, Rebuild Garabagh, Aquatherm Baku и Plastex Caspian. Одновременно проходит выставка Road & Traffic, посвящённая дорожной инфраструктуре и общественному транспорту. В экспозициях представлены строительные материалы, архитектурные и инженерные решения, системы отопления и водоснабжения, технологии полимерной промышленности, а также разработки в области транспорта и дорожной безопасности.

Особое внимание уделяется выставке Rebuild Garabagh, посвящённой восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха. Она предоставляет возможности для знакомства с проектами, современными решениями и инициативами, направленными на развитие освобождённых территорий, а также для установления новых партнёрских связей.

Второй день Каспийской Строительной Недели сопровождается насыщенной деловой программой. Сегодня, 15 октября, состоится панельная дискуссия «Реалии Карабаха: возможности цифровых медиа и их социальное влияние». Участники также обсудят сотрудничество университетов и строительной отрасли в интересах циркулярного строительства. Отдельная инсайт-сессия будет посвящена гибким пространствам будущего и адаптации интерьеров и экстерьеров к меняющемуся образу жизни.

В течение дня продолжится хакатон «Карабах 2026», организованный в рамках «Года градостроительства и архитектуры». Кроме того, запланированы двусторонние деловые встречи в форматах B2B и B2G, предоставляющие участникам возможность обсудить перспективные проекты и направления сотрудничества.

Каспийская Строительная Неделя продолжает свою работу, предоставляя посетителям возможность познакомиться с новейшими технологиями и решениями строительной отрасли. Не упустите возможность посетить выставки в Бакинском Экспо Центре, ознакомиться с предложениями местных и зарубежных компаний, принять участие в деловой программе и открыть для себя новые перспективы сотрудничества. Выставки продлятся до 16 октября включительно!

Подробная информация — на официальных сайтах: caspianconstructionweek.az и roadtraffic.az.