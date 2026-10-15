Чистая прибыль Expressbank выросла на 65%, а депозитный портфель — на 19,5%

Expressbank зафиксировал рост активов, кредитного и депозитного портфелей, а также показателей прибыльности.

ОАО Expressbank объявило финансовые результаты за третий квартал 2026 года. За отчетный период чистая прибыль банка выросла на 65,09% — до 9,9 млн манатов, кредитный портфель достиг 592,4 млн манатов, а депозитный портфель — 372,2 млн манатов.

Активы банка составили 725,4 млн манатов, что на 8,81% больше, чем на конец прошлого года. Объем выданных клиентам кредитов увеличился на 7,76% — до 592,4 млн манатов. Более высокий рост показали бизнес-кредиты: этот портфель расширился на 11,92% и приблизился к 223 млн манатов. Рост кредитного портфеля свидетельствует о гибком подходе Expressbank к финансовым потребностям клиентов и о поддержке их инициатив по развитию.

Значительный рост отмечен и в депозитном портфеле. Так, совокупный депозитный портфель вырос на 19,51% — до 372,2 млн манатов, а депозиты физических лиц увеличились на 27,04% — до 330 млн манатов. Рост депозитов физических лиц — один из ключевых показателей, отражающих доверие клиентов к Expressbank и их интерес к финансовым услугам банка. Эта динамика важна и с точки зрения развития долгосрочных отношений банка с клиентами.

Положительную динамику продемонстрировали и показатели прибыльности банка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процентные доходы выросли на 15,75% — до 70,2 млн манатов, а чистый процентный доход увеличился на 10,24% — до 43,6 млн манатов. Операционная прибыль выросла на 21% — до 18,5 млн манатов. В итоге чистая прибыль банка увеличилась на 65,09% — до 9,9 млн манатов.

Рост зафиксирован и по показателям инвестиционных и финансовых операций. Объем торговых и инвестиционных ценных бумаг вырос на 49,42% — до 59,4 млн манатов. Объем депозитов, размещенных в банках и других финансовых институтах, увеличился на 53,60%, а объем предоставленных этим организациям кредитов — на 75,70%.

Перечисленные результаты отражают укрепление доверия клиентов к Expressbank и положительную динамику его финансовых показателей. Банк продолжает поддерживать своих клиентов как надежный финансовый партнер и развивать клиентоориентированные услуги.

Expressbank работает через 18 филиалов в Баку и регионах. Узнать о продуктах и услугах банка можно на сайте www.expressbank.az, в Информационном центре 132, а также в официальных аккаунтах банка в социальных сетях «Instagram», «Facebook», «LinkedIN» и «Telegram».

ОАО Expressbank осуществляет деятельность на основании лицензии № 119, выданной Центральным банком Азербайджанской Республики 30 декабря 1992 года. Адрес: Баку, ул. Ю.В. Чеменземинли, 134C.