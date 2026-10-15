В Лянкяране выявлена незаконная деятельность цеха по забою птицы - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели внеплановую проверку в цехе по забою птицы, принадлежащем Рухангиз Гусейновой и расположенном в селе Гирдани Лянкяранского района.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере безопасности пищевых продуктов, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Установлено, что предприятие работало незаконно, не пройдя регистрацию в сфере пищевой безопасности. Кроме того, на живую птицу отсутствовали сопроводительные документы, а забой проводился в антисанитарных условиях, без прохождения ветеринарно-санитарного контроля. Также выяснилось, что продукция не имела маркировки и были нарушены другие нормативные требования.

По выявленным фактам составлен административный протокол, деятельность цеха ограничена, а отобранные образцы продукции направлены на лабораторные исследования.