В Баку изменятся схемы движения восьми автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами на участке Бинагадинского шоссе - от пересечения с дорогой на Мехдиабад до пересечения с улицей Зангезур - с 23:00 16 октября будет ограничено движение транспортных средств.

В связи с ограничениями временно изменятся схемы движения восьми регулярных автобусных маршрутов: № 100, 108A, 108B, 123, 133, 147, 165 и 179, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Маршруты № 100, 108B, 123, 133, 165 и 179

В направлении станции метро «Азадлыг проспекти» и в обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Биней Гази, Гюльмамеда Рамазанова, 10 Мая, Араза, Озана, Тельмана Кельбиева и Зангезур, а также по Бинагадинскому шоссе. Далее движение будет осуществляться по действующей схеме маршрутов.

Маршруты № 108A и 147

В направлении станции метро «Азадлыг проспекти» автобусы будут следовать по улицам 28 Мая, Мамеда Араза и 1-я Гелькенары, проспектам Зии Буниятова и Азадлыг, а также по улице Чингиза Айтматова.

В обратном направлении автобусы будут двигаться по улицам Чингиза Айтматова, Шовкет Мамедовой и Аджеми Нахчывани, проспектам Ататюрка и Зии Буниятова, улицам 1-я Гелькенары, Мамед Араз и 28 Мая. Далее движение продолжится по действующей схеме маршрутов.