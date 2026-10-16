СМИ: В Китае готовят роботов для подавления беспорядков - ВИДЕО
В Китае начали готовить роботов для подавления беспорядков.
Как передает 1news.az, об этом сообщает Mikekalil.
Согласно информации, гуманоиды Fuxi, вооруженные дубинками и щитами, смогут оттеснять толпу и повторять боевые приемы полицейских.
Отмечается, что разработкой занимается государственный оборонный концерн Norinco. Роботов обучают патрулированию, распознаванию подозрительных людей и действиям при массовых беспорядках. Этих же гуманоидов обучают различным военным действиям.
По планам, они будут служить бок о бок с солдатами-людьми, а в конечном итоге заменят их. В опасных ситуациях человек сможет дистанционно управлять роботами.
458