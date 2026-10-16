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PASHA Bank стал официальным банковским партнёром Каспийской строительной недели

Редакция 1news12:03 - 16 / 10 / 2026
PASHA Bank стал официальным банковским партнёром Каспийской строительной недели

PASHA Bank выступает официальным банковским партнёром Каспийской строительной недели, которая проходит 14–16 октября 2026 года в Бакинском Экспо-центре. Организатором мероприятия является компания Iteca Caspian.

Каспийская строительная неделя считается одной из ведущих деловых площадок строительной отрасли региона. Мероприятие объединяет азербайджанские и зарубежные компании, инвесторов и отраслевых специалистов. Здесь представлены новые технологии и решения в области строительства, восстановления и реконструкции, инженерных систем и дорожной инфраструктуры. Мероприятие также позволяет участникам наладить деловые контакты и обсудить перспективы сотрудничества.

В этом году в рамках Каспийской строительной недели проходят 31-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» - BakuBuild, 6-я Азербайджанская международная выставка «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» - Rebuild Garabagh и 18-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» - Aquatherm Baku. В эти же дни проводится 14-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» - Road & Traffic.
На выставках PASHA Bank представляет участникам и посетителям финансовые решения для бизнеса, рассказывает об условиях финансирования и услугах цифрового банкинга. Представители Банка также проводят встречи с руководителями компаний, обсуждая потребности в финансировании, планы развития и перспективы сотрудничества.



Одним из мероприятий Каспийской строительной недели стала панельная дискуссия «Молодёжь в возрождении Карабаха: инициативы и возможности». В ней выступила главный директор по персоналу PASHA Bank Зибейда Гаджиева, подчеркнувшая, что поддержка предпринимательства и развитие человеческого капитала в Карабахе занимают важное место в деятельности банка.

«Активное участие частного сектора имеет особое значение для восстановления и развития Карабаха. PASHA Bank также реализует ряд инициатив в этом направлении. Совместно с государственными структурами мы оказали поддержку около 70 представителям малого и среднего бизнеса в Карабахе, организовав для них обучение предпринимательским и управленческим навыкам. Кроме того, в рамках сотрудничества с Карабахским университетом мы обеспечили компьютерным оборудованием студентов, поступивших в университет с высокими результатами. Мы также намерены продолжать поддержку предпринимательства и образовательных инициатив в Карабахе», заявила Зибейда Гаджиева.

В партнёрстве с Каспийской строительной неделей PASHA Bank продолжает работы по поддержке реального сектора экономики. Банк стремится расширять доступ предпринимателей к финансовым ресурсам и содействовать установлению деловых связей между компаниями из разных отраслей.
PASHA Bank предлагает корпоративным клиентам, а также представителям малого и среднего бизнеса широкий спектр финансовых услуг, включая инвестиционный банкинг, торговое финансирование и решения по управлению активами.

В 2026 году PASHA Bank получил награды международного финансового издания International Investor в номинациях «Лучший банк Азербайджана» и «Лучший банк Азербайджана для малого и среднего бизнеса». Кроме того, по итогам премии Euromoney Awards for Excellence 2026 Банк был признан «Лучшим банком Азербайджана для крупного корпоративного бизнеса».
 

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