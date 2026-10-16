При поддержке PASHA Bank в Азербайджане реализован ещё один проект по озеленению и поддержке молодых предпринимателей - ФОТО

В октябре 2026 года в посёлке Аскеран Ходжалинского района было высажено 400 деревьев павловнии.

Акция прошла при поддержке PASHA Bank в сотрудничестве с общественным объединением «Региональное развитие».



Посадка деревьев стала частью проекта CrownPod, который разработала команда Enactus Карабахского университета в рамках международной программы Enactus. Проект направлен на содействие принципам экологической устойчивости, а также на развитие у молодёжи инновационного мышления и навыков социального предпринимательства.





К акции присоединились сотрудники PASHA Bank, волонтёры общественного объединения «Региональное развитие» и участники команды Enactus Карабахского университета. Проект объединил усилия университета, бизнеса и гражданского общества. Совместная работа помогает расширять зелёные зоны Карабаха, восстанавливать природную среду, а молодым участникам даёт возможность применить свои идеи на практике.

Enactus является международной платформой, помогающей студентам развивать предпринимательское мышление и находить новые решения социальных и экологических проблем. Участники программы используют бизнес-подходы в собственных проектах, разрабатывая продукты и решения, которые могут быть полезны обществу и окружающей среде.



Для PASHA Bank поддержка озеленения является одним из направлений деятельности в области устойчивого развития и социальной ответственности. Участие в подобных проектах вновь подтверждает приверженность банка этим принципам как участника Глобального договора ООН (UN Global Compact). Такие инициативы также помогают Азербайджану двигаться к целям «зелёной» трансформации и создавать более здоровую и устойчивую природную среду для будущих поколений.



Смягчение последствий изменения климата входит в число основных приоритетов Стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Bank на 2024–2026 годы. Банк поддерживает различные проекты по посадке деревьев и восстановлению природы, одновременно расширяя спектр механизмов и решений в области «зелёного» финансирования.

