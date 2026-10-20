«Манчестер Сити» может вылететь из АПЛ из-за финансовых нарушений

Наиболее вероятной санкцией против футбольного клуба «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил является снятие большого количества очков, что гарантирует вылет команды из Английской премьер-лиги (АПЛ) по окончании сезона.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Ранее АПЛ подтвердила, что независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным почти по всем пунктам обвинения, связанным с серьезным нарушением финансовых правил.

По информации Daily Mail, клубу также грозит существенный штраф.

Независимая комиссия установила, что в период с 2009 по 2018 год «Манчестер Сити» заключал фиктивные контракты с рядом своих коммерческих партнеров, а также использовал фиктивные соглашения с другими, чтобы искусственно завышать доходы клуба и снижать его расходы. Клуб предоставлял искаженную финансовую отчетность и скрывал истинное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регуляторов. «Манчестер Сити» существенно нарушал лимиты расходов как премьер-лиги, так и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В ходе расследования премьер-лиги «Манчестер Сити» неоднократно нарушал свои обязанности по сотрудничеству и добросовестности по отношению к лиге.

«Манчестер Сити» одержал семь побед на старте сезона чемпиона Англии и с 21 очком возглавляет турнирную таблицу.

Источник: ТАСС