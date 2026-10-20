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Пашинян пообещал жестко пресекать нарушения на муниципальных выборах

Редакция 1news10:08 - Сегодня
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Пашинян пообещал жестко пресекать нарушения на муниципальных выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с жестким предупреждением в адрес всех участников предстоящих муниципальных выборов, заявив о намерении лично пресекать любые попытки давления на избирателей и оппонентов.

Глава правительства подчеркнул, что наказания не избегут даже его однопартийцы, сообщают армянские СМИ.

В своем видеообращении и публикации в социальных сетях Пашинян призвал граждан страны проголосовать против любого кандидата, который пытается использовать административный ресурс, прибегает к подкупу или обещает трудоустройство в обмен на голоса.

Премьер-министр также обратился к жителям Армении с призывом напрямую сообщать ему о фактах правонарушений и давления со стороны кандидатов. По словам Пашиняна, он лично даст ход каждому заявлению при наличии «веских доказательств». Глава кабмина добавил, что один из депутатов от оппозиционного блока «Сильная Армения» уже направил на его электронную почту запись собственного выступления, в котором тот заявляет о тотальных нарушениях. Пашинян заверил, что все подобного рода обращения будут тщательно проверяться.

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